Tabita-Erzgebirge-Hilfsverein: Vortrags- und Informationsabend über die Hilfe in der Ukraine

Ermutigendes und Nachdenkliches sollen am Donnerstag im Haus des Gastes in Breitenbrunn vermittelt werden – in einem Vortrag und in Gesprächen.

Der Tabita-Erzgebirge-Hilfsverein veranstaltet am Donnerstag ab 19 Uhr im Haus des Gastes in Breitenbrunn einen Vortrags- und Informationsabend über die Hilfe in der Ukraine. Zu Gast sind neben Friedemann Wunderlich von der Mission für Süd- und Osteuropa Sergej und Natascha Osipov, die in Mariupol lebten. „Sie berichten über ihren Dienst in...