Unfall in Grünhain: Arbeiter (62) von Gabelstapler angefahren

Der Mann war offenbar unvermittelt hinter einem Lkw hervorgetreten und wurde schwer verletzt. Die Polizei ermittelt.

Bei einem Unfall am Dienstagabend in Grünhain ist ein 62-jähriger Mann von einem Gabelstapler angefahren und dabei schwer verletzt worden. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mit. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall gegen 18.20 Uhr an der Fürstenbrunner Straße des Grünhain-Beierfelder Ortsteils. Demnach entlud ein...