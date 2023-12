Unfall in Schwarzenberg: Polizei sucht Bauarbeiter, die verletzter Frau halfen

Der Vorfall, bei dem der Verursacher flüchtete, hat sich bereits am 12. Dezember auf dem Parkplatz eines Supermarkts ereignet.

Schwarzenberg.

Eine 70-jährige Frau ist am Dienstag vergangener Woche gegen 10.10 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Straße Am Lindengarten in Schwarzenberg von einem bisher unbekannten, vorbeifahrenden Pkw gestreift worden. Die Frau befand sich zu diesem Zeitpunkt am Kofferraum. Durch den Anstoß stürzte sie und erlitt leichte Verletzungen. Der 70-Jährigen wurde unter anderem von zwei unbekannten Bauarbeitern geholfen. Diese beiden Männer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03771 120 beim Polizeirevier Aue zu melden. Darum hat die Polizei in einer Pressemitteilung am Mittwoch gebeten. Weitere Zeugen des Geschehens können unter der genannten Telefonnummer ebenfalls Hinweise übermitteln. (mb)