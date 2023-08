Unfall zwischen Jägerhaus und Schwarzenberg: Skoda überschlägt sich mehrfach

Mehr als einen Schutzengel hatte der Fahrer des Pkw Skoda, der am Freitag gegen 14.45 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Jägerhaus und dem Abzweig in Richtung Antonsthal verunglückte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sei das Fahrzeug in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, habe sich dann mehrfach überschlagen, sei dann wieder auf der...