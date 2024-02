Verein Refugium öffnet einen neuen Treff in Raschau

Sie wollen die Bewohner ihres Ortes wieder mehr in Kontakt bringen - Jung und Alt, Groß und Klein. Und sie wollen auf Wünsche reagieren. Am Anfang stand eine Umfrage. Die Resonanz darauf verblüfft.

Ein Refugium ist ein Zufluchtsort. Ein kleiner Platz, an dem man sich sicher, geborgen und wohlfühlen kann. Der Name scheint Programm beim Verein Refugium, den Ina Heßelbarth 2023 mit einigen Mitstreitern in Raschau gegründet hat.