Volkstrauertag in Schwarzenberg: Gedenkfeier am restaurierten Ehrenmal auf Kirchhof in Neuwelt

Die Stadtverwaltung lädt am Volkstrauertag traditionell zu einer Veranstaltung ein – diesmal aber nicht an das Ehrenmal im Rockelmannpark.

Der November weist mehrere Tage des besonderen Innehaltens und Gedenkens auf. Anlässlich des Volkstrauertages gibt es am 19. November, 11.30 Uhr in Schwarzenberg wieder eine Gedenkfeier. Diesmal nicht wie in den Jahren zuvor am Ehrenmal im Rockelmannpark, sondern am restaurierten Kriegerdenkmal, Mahnmal für Frieden, auf dem Gelände der...