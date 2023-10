Was die einstige Antonshütte im Schwarzwassertal mit Schmetterlingen zu tun hat

Im Huthaus der ehemaligen König Sächsischen Antonshütte in Antonsthal sind derzeit großformatige Schmetterlingsfotos zu sehen. Am Donnerstagabend ist der Fotograf zu Gast.

Im Huthaus der ehemaligen Königlich Sächsischen Antonshütte in Antonsthal ist derzeit eine Ausstellung von Schmetterlingsfotos zu besichtigen. Welcher Bezug steckt dahinter? In den 1840er-Jahren war Franz Wilhelm Fritzsche zweiter Offiziant und Hüttenmeister an der Antonshütte, bevor er 1856 zum ordentlichen Professor an der Bergakademie...