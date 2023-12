Weihnachten ist niemand gern allein – ein Nachmittag für Singles in Schwarzenberg

Im Schwarzenberger Stadtteil Heide/Rockelmann werden all jene zu einem geselligen Nachmittag eingeladen, die zu Weihnachten keine Familie um sich haben.

Weihnachten ist das Fest der Familie. Doch es gibt immer mehr Menschen, die keine Familie mehr oder auch nicht hier haben. An all jene richtet sich die Einladung aus dem Bürgerbüro des Schwarzenberger Stadtteils Heide. Stadtteilbetreuerin Diana Tilp plant derzeit in Zusammenarbeit mit dem Ehrenamtsprojekt der Stadt für den 21. Dezember einen...