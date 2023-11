Wenn der elektrische Schwibbogen streikt: So klappt’s im Erzgebirge mit der Reparatur - Ein Test

Alle Jahre wieder nach dem Totensonntag werden die „Männeln aufgeweckt“, die Weihnachtslichter montiert. Doch wer hilft, wenn der Schwibbogen partout nicht leuchten will? Und lässt sich dafür der neue Reparaturbonus nutzen? Ein Praxistest.

Nächste Woche ist es wieder soweit. Die Schwibbogen werden an den Fenstern platziert, um im Advent mit ihrem warmen Licht den Zauber der Weihnacht im Erzgebirge zu entfachen – sowohl in den Stuben als auch für all jene, die sich im Vorbeigehen an den erleuchteten Fenstern erfreuen.