Wettlauf gegen den Bergbau im Erzgebirge: Naturschützer erforscht „Arche Noah für Insekten“

Mehr als 770 verschiedene Falter hat Uwe Kaettniß innerhalb von fünf Jahren im Luchsbachtal bei Pöhla nachgewiesen. Viele von ihnen stehen auf Roten Listen.

Auf dem Schreibtisch von Uwe Kaettniß (61) sieht es aus wie in einem Labor, was an einer Batterie auffälliger Plastikröhrchen liegt. 40 Stück, blaue Kappen, milchige Behälter. Im Innern keine Flüssigkeiten oder Pulver, sondern diffus durch die Wandung schimmernde Insektenkörper. Kaettniß ist ehrenamtlicher Naturschutzhelfer. Seit fünf...