18.000 Euro Schaden bei Unfall auf Autobahn A 72 bei Oelsnitz

Ein Pkw-Fahrer ist auf einen verkehrsbedingt bremsenden Sattelzug mit geladenen Autos aufgeprallt.

Oelsnitz.

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat sich am Montagnachmittag gegen 16.55 Uhr auf der Autobahn A 72 zugetragen. Ein 60-Jähriger, der mit einem Pkw Skoda auf der Autobahn aus Richtung Leipzig in Richtung Hof unterwegs war, ist auf einem vor ihm fahrenden Sattelzug Mercedes aufgefahren. Dessen 44-jähriger Fahrer hatte ungefähr 500 Meter nach der Anschlussstelle Stollberg-West verkehrsbedingt bremsen müssen. Bei dem Zusammenstoß entstand sowohl am Sattelzug, den auf diesem geladenen Pkws, dem Skoda als auch an der Leitplanke ein Sachschaden, der sich auf insgesamt etwa 18.000 Euro beziffert. Darüber hat die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag in einer Pressemitteilung informiert. Verletzt wurde niemand. (mb)