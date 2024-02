22-Jähriger im Erzgebirge wegen Kleidung attackiert

Ein 22-Jähriger ist am Freitagabend von drei Unbekannten geschlagen und getreten worden. Auslöser war offenbar eine Jacke mit einem politischen Symbol.

Niederdorf.

Ein 22-jähriger Mann ist am Freitagabend, 23.30 Uhr an einer Tankstelle in Niederdorf von zwei bislang Unbekannten zunächst angesprochen und dann zusammengeschlagen worden. Der junge Mann trug eine Jacke mit einem Aufdruck, der einem linksextremistischen Symbol ähnelte, teilt die Polizei dazu mit. Nachdem noch ein dritter Unbekannter hinzugekommen war, habe das Trio den 22-Jährigen zu Boden gestoßen, auf ihn eingeschlagen und getreten. Schließlich zwangen sie das Opfer, sein Oberteil auszuziehen, das sie wegwarfen. Der Geschädigte erlitt laut Polizei leichte Verletzungen, die vor Ort nicht ärztlich behandelt werden mussten. Die Täter seien mit einem dunklen Fahrzeug entkommen. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung laufen. (matu)