377 Oldtimer starten zur Ausfahrt in Hohndorf

Frisch gewienertes Chrom, die Lackierungen der Fahrzeuge, unverwechselbare Gerüche nach verbranntem Kraftstoff und Gummi – wer am Sonntag die Kleinsportanlage in Hohndorf betritt, findet sich in einer anderen Welt wieder. Es ist die des mittlerweile 11. Oldtimertreffens anlässlich des Dorffestes.