72-Jähriger baut in Oelsnitz an einem Vormittag mit 2,48 Promille Unfall

Oelsnitz.

Ein 72-Jähriger hat am Donnerstag gegen 10.25 Uhr mit einem Pkw Skoda in Oelsnitz einen Unfall verursacht. Er war auf der Neuschönburger Straße (K 8806) in Richtung Am Promnitzer unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, durch den angrenzenden Graben fuhr und gegen einen Baum prallte. Dabei zog sich der 72-Jährige leichte Verletzungen zu. Die Polizei registrierte Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Skoda-Fahrer stand zum Unfallzeitpunkt offenbar unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,48 Promille. Der deutsche Staatsangehörige musste zur Blutentnahme, der Führerschein wurde sichergestellt. Zudem erhielt er eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (mb)