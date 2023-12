74-Jähriger fährt in Oelsnitz mit Pkw in Kurve geradeaus: Unfall mit hohem Schaden

Die Polizei stellt beim Zusammenstoß 15.000 Euro Sachschaden fest

Ein Unfall mit hohem Sachschaden hat sich am Montagmittag gegen 12.15 Uhr in Oelsnitz ereignet. Ein 74-Jähriger war mit einem Pkw Mazda auf der Unteren Hauptstraße in Oelsnitz unterwegs, als der Mann in einer Linkskurve geradeaus fuhr und anschließend mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw VW kollidierte. Ursache für den Zusammenstoß...