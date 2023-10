Adonia-Projekt: Burkhardtsdorfer Jugendliche rocken mit Musical ihre Heimarena

Schon zum zehnten Mal gastierte eine Adonia-Musicalproduktion in Burkhardtsdorf. In der Neveon-Arena blieben am Freitagabend kaum Plätze frei. Fünf Mitwirkende hatten Heimvorteil.

Naemi Mendes Wangen glühen. Doch die Zwölfjährige strahlt übers ganze Gesicht. Sie wirkt erleichtert und richtig euphorisch. Ein Solo hat sie im Musical „Hiob“ gesungen und eine Polizistin gespielt. Für Naemi ist es das erste Adonia-Teencamp, an dem sie teilnahm. „Beim Juniorcamp war ich aber schon einmal. Es hat mir damals so gut... Naemi Mendes Wangen glühen. Doch die Zwölfjährige strahlt übers ganze Gesicht. Sie wirkt erleichtert und richtig euphorisch. Ein Solo hat sie im Musical „Hiob“ gesungen und eine Polizistin gespielt. Für Naemi ist es das erste Adonia-Teencamp, an dem sie teilnahm. „Beim Juniorcamp war ich aber schon einmal. Es hat mir damals so gut...