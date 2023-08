Alles auf dem Prüfstand in Gornsdorf: Müssen Rathaus und Kita weg?

Es waren Konzepte für die kommunalen Gebäude, die es in sich hatten. Jedenfalls sorgten sie bei der Einwohnerversammlung in Gornsdorf am Dienstag für deutlichen Widerspruch.

„Ich möchte zu bedenken geben, dass sich die Identität eines Ortes auch über das Rathaus definiert. Warum kann es nicht erhalten bleiben?“, fragte eine Zuhörerin im Saal des Gornsdorfer Volkshauses. Zur Einwohnerversammlung hatten sich am Montag rund 80 Bürger der Gemeinde eingefunden. Die Entgegnung der ehrenamtlichen Bürgermeisterin... „Ich möchte zu bedenken geben, dass sich die Identität eines Ortes auch über das Rathaus definiert. Warum kann es nicht erhalten bleiben?“, fragte eine Zuhörerin im Saal des Gornsdorfer Volkshauses. Zur Einwohnerversammlung hatten sich am Montag rund 80 Bürger der Gemeinde eingefunden. Die Entgegnung der ehrenamtlichen Bürgermeisterin...