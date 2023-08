Alter Supermarkt in Oelsnitz wird zur Großküche: Essensanbieter investiert 150.000 Euro

5 Uhr morgens gehen die Lichter an. Küchenleiter Ronny Reichert und sein Team bereiten dann in der Unteren Hauptstraße in Oelsnitz das Essen vor, das am Mittag bei vielen Kindern in der Region auf dem Tisch steht. Denn das Unternehmen RWS Catering mit Sitz in Leipzig hat kürzlich seine erste Küche im Erzgebirgskreis eröffnet.