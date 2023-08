Angriff mit Messer in Thalheim: 48-Jähriger muss ins Krankhaus

Ein 18-Jähriger soll in der Nacht auf Samstag einen Mann mit einem Messer attackiert haben. Vorausgegangen war ein Streit.

Zu einer Messerattacke ist es offenbar in der Nacht zu Samstag in Thalheim gekommen. Die Polizei traf in der Chemnitzer Straße auf einen Verletzten, der sagte, mit einem Messer angegriffen worden zu sein. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Ein tatverdächtiger 18-Jähriger wurde wenig später vorläufig festgenommen.