Auerbach: Schmierereien, Fußballaufkleber und Hakenkreuze in Park

Nach Sachbeschädigungen in Auerbach zu Wochenbeginn haben Zeugen am Donnerstagmorgen einen 13-Jährigen auf frischer Tat ertappt.

Unbekannte haben mutmaßlich Anfang der Woche im F.-W.-Wielandpark am Auerbacher Schulgutweg ein Geländer, eine Sitzgruppe, eine Laterne, Abfalleimer und eine Hinweistafel verunstaltetet. Das wurde der Polizei am Mittwoch bekannt. Die Täter haben schwarze Schriftzüge und Aufkleber überwiegend mit Fußballbezug und an der Sitzgruppe zwei rund...