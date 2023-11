Auf Beutezug in Fabrikgebäude in Auerbach: Werkzeuge und E-Gitarre weg

Die Täter hebeln ein Werkstatttor auf und gelangen so in die Geschäftsräume.

Auerbach.

Unbekannte haben sich in der Nacht zu Sonnabend auf dem Gelände eines ehemaligen Fabrikgebäudes an der Hauptstraße in Auerbach zu schaffen gemacht. Wie die Polizeidirektion Chemnitz berichtet, hebelten die Täter das Tor einer Werkstatt auf und gelangten auf diesem Weg in die Geschäftsräume eines Unternehmens. Offenbar durchsuchten sie diese nach Brauchbarem. Wie die Polizei mitteilt, fehlten nach dem Einbruch verschiedene Werkzeuge und eine E-Gitarre. Die Tat soll sich im Zeitraum zwischen 17 Uhr am Freitag und 9.30 Uhr am Sonnabend abgespielt haben. Über die Schadenshöhe konnten die Beamten am Sonntag abschließend noch keine Auskunft geben. Das Gebäude wird derzeit von verschiedenen Firmen genutzt. (mik)