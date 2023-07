Auf Facharztsuche: Hohndorf baut eine zweite Arztpraxis aus

Bürgermeister Lutz Rosenlöcher ist optimistisch, dass sich für die im Umbau befindliche zweite Arztpraxis in der früheren Pension „Zur Eisenbahn“ ein Interessent finden wird. Er habe bereits mehrere Vorgespräche mit Medizinern geführt, sagte er in der Ratssitzung. Favorisiert werde die Besetzung mit einem Facharzt. In der bereits...