Auffangstation für Igel im Erzgebirge: Eine Retterin im Dauereinsatz

Kathrin Effenberger hat jahrzehntelange Erfahrung mit der Igelpflege. Auch dieses Jahr ist die Auffangstation in Lugau schon wieder gut ausgelastet. Was sie an den Stacheltieren fasziniert und welche Tipps sie für Igelfinder hat.

Stockdunkel ist an dem Abend Mitte November rund um den Bungalow neben dem Gelände des Motorsport Club in Lugau. Drinnen brennt noch Licht, es schnauft, schmatzt und raschelt. Drinnen stehen raumhohe Schränke, in denen neben- und übereinander Käfige verbaut sind mit Gittertüren zum Öffnen. In jeder Box: ein oder mehrere Igel, die die... Stockdunkel ist an dem Abend Mitte November rund um den Bungalow neben dem Gelände des Motorsport Club in Lugau. Drinnen brennt noch Licht, es schnauft, schmatzt und raschelt. Drinnen stehen raumhohe Schränke, in denen neben- und übereinander Käfige verbaut sind mit Gittertüren zum Öffnen. In jeder Box: ein oder mehrere Igel, die die...