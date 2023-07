Bei Unfällen in Lugau und Zwönitz zwei Personen schwer verletzt

Lugau/Zwönitz.

Zwei Unfälle mit schwer verletzten Personen haben sich am Montagabend in Lugau und Zwönitz ereignet. Das hat die Polizei mitgeteilt. In Lugau ist ein 74-Jähriger mit einem Pkw Mercedes gegen 18 Uhr rückwärts aus einem Grundstück auf die Chemnitzer Straße (S 246) aufgefahren und dabei mit einem vorbeifahrenden Fahrradfahrer zusammengestoßen. Der 62-Jährige erlitt schwere Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1500 Euro. In der Langen Gasse in Zwönitz stürzte am späten Abend gegen 22.45 Uhr ein Mopedfahrer, der in Richtung Affalter unterwegs war. Dabei zog sich der 18-Jährige schwere Verletzungen zu. Am Simson-Moped verzeichnete die Polizei geringen Sachschaden. (mb)