Benefizveranstaltung in erzgebirgischer Kirche: Gunther Emmerlich denkt nicht ans Aufhören

Am Sonntag hatte Gunther Emmerlich einen Auftritt in Niederwürschnitz. Mit den Spenden, die zusammenkamen, soll die Restaurierung der Kirche weiter vorangetrieben werden.

Die tief stehende Sonne fällt am Sonntagnachmittag in die Sakristei der St. Johanneskirche. Der Auftritt von Gunther Emmerlich beginnt. „Da träumt man einmal im Leben davon, in der St. Johanneskirche aufzutreten“, sagte er und hatte gleich mit seinem ganz eigenen Charme und Humor die Zuhörer in Niederwürschnitz in seinen Bann gezogen.