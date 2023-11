Dank Rauchmelder wurden zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Stollberg schnell auf den Brand in ihrer Wohnung aufmerksam. So konnten sie sich selbst in Sicherheit bringen.

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stollberg musste die Feuerwehr am Samstagabend ausrücken. Dort war gegen 22.15 Uhr ein Brand in einem Zimmer ausgebrochen. Durch den Brand verteilte sich der Rauch in der ganzen Wohnung. Zwei Personen, die sich dort aufhielten, wurden durch den Rauchmelder auf das Feuer aufmerksam. Sie brachten sich...