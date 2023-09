Brand in Garage in Thalheim ausgebrochen – Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern

25 Einsatzkräfte rückten am Freitagnachmittag zur Chemnitzer Straße in Thalheim aus. Dank der Löschaktion griff das Feuer nicht auf das Wohnhaus über.

In einem Mehrfamilienhaus an der Chemnitzer Straße in Thalheim ist am Freitagnachmittag gegen 16.40 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache ein Brand in einer Garage ausgebrochen. Wie die Einsatzleitung der Feuerwehr Thalheim berichtet, konnte ein Trupp unter schwerem Atemschutz die Flammen mit einem C-Rohr löschen und so ein Ausbreiten des Feuers...