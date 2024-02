Brand in Oelsnitz: Polizei geht von technischem Defekt aus

Ursache im Keller eines Mehrfamilienhauses sind ladende Werkzeugakkus gewesen.

Oelsnitz.

Wegen des Kellerbrandes, der sich am Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus an der Oelsnitzer Friedensschachtstraße ereignet hatte („Freie Presse“ berichtete), sind am Sonntag Brandursachenermittler der Chemnitzer Kriminalpolizei für Untersuchungen am Brandort gewesen. Im Ergebnis dessen ist von einem technischen Defekt als Ursache des Feuers auszugehen, heißt es in einer Mitteilung der Polizeidirektion Chemnitz vom Montag. Werkzeugakkus, die sich auf einer Werkbank im Keller des Mehrfamilienhauses befanden und dort zum Zeitpunkt des Brandes luden, wurden für weitere Untersuchungen sichergestellt. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge beziffere sich der Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. (mb)