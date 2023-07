Bundesstraße 180 nach Unfall im Erzgebirge gesperrt

Ein 60 Jahre alter Mann ist am späten Samstagnachmittag bei einem Unfall in Thalheim schwer verletzt worden. Gegen 17.40 Uhr war ein 23-Jähriger mit einem Mercedes auf der Chemnitzer Straße aus Richtung Burkhardtsdorf in Richtung Zwönitz unterwegs und beabsichtigte, nach links auf die Kurze Straße abzubiegen. Dabei erfasste der Pkw der...