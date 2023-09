Bus mit 30 Kindern, dazu Brand in einer Firma, : Großübung mit 125 Einsatzkräften im engen Erzgebirgsort

Wie klappt das Zusammenspiel von Feuerwehr, Katastrophenschutz, Firmenmitarbeitern in äußerst schwieriger Lage? Das trainierten Retter aus dem Landkreis in Burkhardtsdorf. Wie lief der Test genau ab?

Ein Großaufgebot an Rettungskräften, viel Blaulicht, viel Alarm - und Sirenen waren auch zu hören. Was war los in Burkhardtsdorf am späten Freitagnachmittag? Der Ort im Zwönitztal ist Zentrum einer Großübung etlicher Einsatzkräfte aus dem ganzen Landkreis gewesen.