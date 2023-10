Die Gruppe Karussell begeistert in Niederwürschnitzer St. Johannes Kirche

Die Musiker aus Leipzig sind jetzt bereits zum dritten Mal in Niederwürschnitz aufgetreten.

In der St. Johannes Kirche in Niederwürschnitz sind am Samstagabend einmal ganz andere Töne angeschlagen worden. Rund 300 Besucher haben dort ein Konzert der Leipziger Band Karussell live erleben können. Die Musiker sind jetzt bereits zum dritten Mal in Niederwürschnitz aufgetreten. „In einer Kirche ist das immer eine besondere Atmosphäre...