Die Zehn-Millionen-Euro-Straße der Erzgebirgsstadt Thalheim

Der Thalheimer "Wolkenkratzer" wird saniert, es gibt Verschönerungen am Erzgebirgsbad, der Reiterplatz wird aufgehübscht, ein Kinderspielplatz ist schon da - und am anderen Ende der Stadtbadstraße öffnet Rossmann eine Filiale. Für all das wird viel Geld in die Hand genommen.

Das unscheinbare Schild an der rosafarbenen Hausfassade ist der Beweis: Hier wird am unteren Ende der Stadtbadstraße, wo an der davorliegenden Kreuzung auch irgendwann mal ein moderner Kreisverkehr gebaut werden soll, auf 1000 Quadratmetern eine Rossmann-Filiale einziehen. Bis September soll die Genehmigung vorliegen, so die Investoren - dann...