Diebe stehlen Geldbörsen in Niederwürschnitzer Supermarkt

In einem Niederwürschnitzer Einkaufsmarkt haben Diebe zwei Portemonnaies einer Kundin gestohlen. Der Vorfall hat sich am Freitagmittag zwischen 12 und 12.15 Uhr im Lidl-Markt in der Stollberger Straße ereignet. Laut Angaben der Polizei hatten Unbekannte zwei Geldbörsen aus dem Einkaufsbeutel, der am Einkaufswagen der 65-Jährigen hing,...