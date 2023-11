Dresdner Autorin stellt in Zwönitz ihren neuen Roman vor

Der Roman „Zwischen den Zeiten leuchtet der Schnee“ handelt von einer sächsisch-erzgebirgischen Fabrikantenfamilie. Wiete Lenk liest in der Stadtbibliothek Zwönitz.

Die Geschichte einer sächsisch-erzgebirgischen Fabrikantenfamilie erzählt die Dresdner Autorin in ihrem Roman „Zwischen den Zeilen leuchtet der Schnee“. Darin schildert eine Großmutter ihrer Enkelin die Geschichte ihrer Familie mit skurrilen, heiteren und tragischen Momenten. Die Lesung findet am Donnerstag, 19.30 Uhr, in der...