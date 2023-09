Einbrecher-Paar steigt durch Fenster in Niederdorfer Wohnung ein

Die Ermittler des Polizeireviers Stollberg suchen nach Zeugen des Vorfalls, der sich am Sonntagvormittag ereignet hat.

Niederdorf.

In der Chemnitzer Straße in Niederdorf, nahe der Lichtensteiner Straße, sind am Sonntagvormittag zwei Einbrecher von einer Mieterin in einem Wohnhaus ertappt worden. Der Mann und die Frau flüchteten. Sie hatten sich offenbar durch ein Fenster Zutritt in eine Wohnung verschafft und diese durchsucht. Gestohlen wurde nichts, Angaben zum Sachschaden sind derzeit nicht bekannt. Die Frau wurde als schlank, etwa 1,50 Meter groß und etwa 30 Jahre alt mit dunklen, leicht welligen, schulterlangen Haaren beschrieben. Sie trug ein dunkles Kleid. Ihr Komplize wurde als etwa 1,90 Meter groß und muskulös geschildert. Er hat kurze Haare und trug knielange Jeans. Hinweise nimmt das Polizeirevier Stollberg unter Telefon 037296 900 entgegen. (mb)