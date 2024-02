Einbruch in Lugau: Diebe dringen in Einfamilienhaus ein

Die Polizei sucht Zeugen der Tat, die sich am Mittwoch ereignet hat.

Lugau.

Während der Abwesenheit der Bewohner sind Unbekannte am Mittwoch durch eine aufgehebelte Wintergartentür in ein Einfamilienhaus in der Lugauer Straße Am Steegenwald eingebrochen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Polizei wurden die Einbrecher offenbar überrascht und sind ohne Beute durch ein Fenster geflüchtet. Es entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise einigen Hundert Euro, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Diese hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen. Zeugen, insbesondere Anwohner im Bereich der Straße Am Steegenwald/Wiesenstraße, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 037296 900 im Polizeirevier Stollberg zu melden. (mb)