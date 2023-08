Einwohnerversammlung in Gornsdorf: Wie geht es weiter mit der alten Schule und dem Rathaus?

In der kommenden Woche informiert die Gemeinde über ihr Baukonzept und Herausforderungen für die kommunalen Einrichtungen.

Mit den kommunalen Gebäuden und den Bauvorhaben in Gornsdorf steht es nicht zum Besten. Schwierigkeiten beim Umbau der alten Schule zum Dorfgemeinschaftshaus und Mängel, die unter anderem im Rathaus sichtbar wurden, hatten eine Untersuchung der Gebäudesubstanzen erfordert, heißt es in Einladung zur Einwohnerversammlung, die am Dienstag, 22....