Erheblich beschädigt: Beliebter Eisenweg muss dringend saniert werden

Am Pestalozzihaus soll es noch in diesem Jahr einen neuen Spielplatz geben - in dieser Woche wurden Standort und Ausführung geklärt. Auch wenn sogenannte freiwillige Aufgaben infolge Energie- und Baupreissteigerungen zurückgefahren werden müssen, diese Ausgabe hatte Burkhardtsdorf fest im Haushalt verankert. Warum?