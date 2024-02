Erzgebirge: 54 Wanderer bei „Freie Presse“-Wintertour dabei

Die Teilnehmer nahmen sich den Themenweg in Beutha vor.

Die „Freie Presse“ Stollberg und der Kult(T)ourbetrieb des Erzgebirgskreises haben am Sonntag zur Winterwanderung eingeladen - gezählt wurden 54 Teilnehmer. Wie Cornelia Lange vom Kultur- und Freizeitzentrum in Lugau erklärt, nahmen sich die Teilnehmer den Themenweg in Beutha vor: Dabei gab es verschiedene Stationen, die angelaufen wurden...