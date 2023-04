Erzgebirger haben mehr gearbeitet

Erzgebirge.

Insgesamt 205,1 Millionen Stunden haben die Erzgebirgerinnen und Erzgebirger 2021 gearbeitet - ein Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Pro Kopf waren es 1377 Stunden, was 1,2 Prozent mehr sind. Damit arbeiteten die Menschen in der Region etwas mehr als im sächsischen Schnitt (1373 Stunden), geht aus der jüngsten Veröffentlichung des Statistischen Landesamtes hervor. (urm)