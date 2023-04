Erzgebirgerin erforscht Grab von Ramses III. im Tal der Könige in Ägypten

Dr. Anke Weber wurde 1985 in Leipzig geboren. Von 1991 bis 1995 besuchte sie die Grundschule Leukersdorf, von 1995 bis 1997 die Mittelschule in Stollberg und von 1997 bis 1999 das Rülein-Gymnasium in Freiberg. 2003 erwarb sie in Dresden ihr Abitur. Danach begann sie an der FU Berlin ihr Studium der Ägyptologie. (hkat)