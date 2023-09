Fahrradschläuche und Plastikmüll - Kakao, Steaks und Bier: Erzgebirgsdorf macht Wasser zum Top-Thema

Schon vom „World clean up day“ gehört? Ein Trupp Helfer kennt den Weltaufräumtag – und watete in Gummistiefeln in der Zwönitz, um Müll zu entfernen. Das Ziel: Menschen sollen das Wasser mehr schätzen.

Mike Stiegler arbeitet eigentlich als stellvertretender Schichtleiter in der Firma Kingspan im Burkhardtsdorfer Ortsteil Meinersdorf. Das Unternehmen produziert vor allem Dämmungen. Doch manchmal ist der Mann auch auf der anderen Seite der Bundesstraße im Ort beschäftigt. Dann steht er in der Zwönitz und sammelt Müll. „Heute waren es vor... Mike Stiegler arbeitet eigentlich als stellvertretender Schichtleiter in der Firma Kingspan im Burkhardtsdorfer Ortsteil Meinersdorf. Das Unternehmen produziert vor allem Dämmungen. Doch manchmal ist der Mann auch auf der anderen Seite der Bundesstraße im Ort beschäftigt. Dann steht er in der Zwönitz und sammelt Müll. „Heute waren es vor...