Falsche Heizungsableser bestehlen Seniorin in Stollberg

Ein diebisches Duo entwendet aus einer Geldbörse eine dreistellige Summe Bargeld.

Stollberg.

Falsche Heizungsableser haben am Mittwochmittag eine Seniorin in ihrer Wohnung in der Stollberger Erich-Weinert-Straße bestohlen. Das Duo hatte sich aufgeteilt und verschiedene Räume betreten. Dabei entwendeten die Männer aus einer Geldbörse eine dreistellige Summe Bargeld. Die Unbekannten wurden als etwa 1,70 Meter groß beschrieben, mit brauner Hautfarbe und schwarzen Haaren, wobei einer lockiges und einer glattes Haar hatte. Sie waren schwarz gekleidet, trugen beide ein schwarzes Langarmshirt mit einem grünen, runden Emblem auf der Brust. Hinweise zur Identität der Täter und dem von ihnen genutzten Fahrzeug nehmen die Ermittler des Polizeireviers Stollberg unter der Telefonnummer 037296 900 entgegen. (mb)