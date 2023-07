Feuerwehreinsatz mit Drehleiter in Zwönitz sorgt für Aufsehen

Aus einem Wohnblock dringt Rauch. Davor stehen Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, eines hat seine Drehleiter ausgefahren. Kameraden versuchen, über ein Fenster in eine Wohnung im fünften Stock zu gelangen. Rund drei Dutzend Feuerwehrleute sind im Einsatz. Glücklicherweise war es nur eine Übung, die sich so am Dienstagabend in der Zwönitzer...