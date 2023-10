Flucht nach Unfall in Neukirchen

Auf der Bahnhofstraße ist ein parkendes Auto beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Neukirchen.

Auf der Neukirchner Bahnhofstraße hat sich am Dienstag zwischen 14.15 und 15.50 Uhr in Höhe des Hausgrundstücks 28 in Fahrtrichtung Klaffenbach ein Verkehrsunfall zwischen einem dunkelblauen Pkw Audi A3 und einem bislang unbekannten Beteiligten ereignet. Der unbekannte Fahrzeugführer streifte den am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbucht ordnungsgemäß parkenden Audi am linken Außenspiegel und entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 750 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallverursacher aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Revier Stollberg unter der Telefonnummer 037296 900 entgegen. (mb)