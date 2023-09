Flüchtlingsfamilie abgelehnt: Gestörtes Gartenglück in der Gersdorfer „Rose“

Für Peter Zeun kam es gesundheitlich knüppeldick. Ukrainer halfen ihm bei der Gartenarbeit. Aber als der Oelsnitzer ihnen eine freie Parzelle vermitteln wollte, eskalierte ein Streit. Der deutsche Kleingarten und Ausländer – ein unlösbares Problem?

Gras für Futter hat Peter Zeun genug. Saftig grün wächst es in den drei Gärten, die er in der Sparte „Rose“ in Gersdorf gepachtet hat. Doch die 50 Hasen, die der Oelsnitzer einst hatte, sind nicht mehr da. Am leeren Stall rüttelt der Wind. „Ich hab‘ sie alle verschenkt“, sagt der 75-Jährige, der mit Krücken läuft. Leicht fällt...