Ganz kleine Frau ganz groß: „Freie Presse“-Leser helfen Erzgebirgerin, die Fahrschule zu meistern

Sie ist nur 1,20 Meter groß – und wird dies auch ihr Leben lang so bleiben. Doch die selbstbewusste 17-Jährige hat andere Pläne, als zu verzagen oder gar traurig zu sein. Ganz im Gegenteil. Ein Besuch.

Celina Röwer könnte den amerikanischen Schauspieler Peter Dinklage anhimmeln. Der spielt mit Bravour den Tyrion Lannister in der Serie „Game of Thrones“. Oder den deutschen, fleißigen Aktivisten Raúl Aguayo-Krauthausen bewundern. Oder die Golferin Jennifer Sräga verehren, die irgendwie irgendwo dauernd beim Golfen gewinnt. „Ja, okay....