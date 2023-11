Gedenke des Todes: Führung durch Ausstellung „Totentanz – memento mori“ in Oelsnitz

Eine Ausstellung zum Thema Tod findet bis zum 17. Dezember im Heinrich-Hartmann-Haus statt. Am Sonntag gibt es dort eine Führung.

Am Sonntag, 26. November, 15 Uhr, startet im Heinrich-Hartmann-Haus eine öffentliche Führung durch die Ausstellung „Totentanz – memento mori“ statt. Passend zur Übersetzung „Gedenke des Todes!“ des lateinischen Ausdrucks wird „ein Thema in Bewusstsein gerückt, das uns jeden Tag begleitet“, so Galerieleiter Alexander Stoll. Bei...