Gedenkstätte Hoheneck in Stollberg fehlt Geld: Start im Sparbetrieb?

Das einstige Gefängnis soll eine Gedenkstätte von nationalem Rang werden, zur Eröffnung erwartet Stollberg hohen Besuch. Doch der Beginn dürfte anders ausfallen als geplant. Was auf der Kippe steht.

Der Bundespräsident, ein historischer Ort, Millioneninvestitionen: Frank-Walter Steinmeier kommt am 11. Juli nach Stollberg - zur Eröffnung der Gedenkstätte Hoheneck. Über 32 Millionen Euro fließen in den gesamten Kultur- und Gedenkort, davon 1,5 Millionen in die Stätte an sich. Einstige Inhaftierte, Angehörige, Leute, die dort gearbeitet...