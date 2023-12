Gornsdorf: 18-Jährige dreht sich mit Pkw auf glatter Fahrbahn - 19-Jähriger Transporterfahrer kann nicht mehr ausweichen

Die jungen Frau erleidet bei der Kollision am Donnerstagmorgen leichte Verletzungen, der Schaden ist hoch.

Ein Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn hat sich am frühen Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr in Gornsdorf ereignet. Eine 18-Jährige, die mit einem VW auf der Meinersdorfer Straße aus Richtung Meinersdorf in Richtung Gornsdorf unterwegs war, hatte die Kontrolle über ihr Auto verloren, und das Fahrzeug drehte sich auf der Straße. Der...